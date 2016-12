CORREIO B Presépios resgatam espírito do Natal segundo os preceitos católicos Na Capital, igrejas promovem ações como a Missa do Galo em latim

Família e espiritualidade. Essas duas palavras são essenciais para a compreensão do significado cristão atribuído ao Natal. Segundo a tradição, o dia 25 de dezembro foi escolhido para representar o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Deus. Em torno desta história, construiu-se todo o imaginário católico. Os presépios, por exemplo, representam a noite em que Jesus chega ao mundo em uma manjedoura. Já a Missa do Galo celebra o nascimento.

Dois presépios chamam atenção em Campo Grande. Um deles fica no monastério dos Arautos do Evangelho, uma congregação católica que chegou à Capital em 2013. “O que propomos é um espetáculo de som, luz e movimento para contar a história de Jesus, do seu nascimento à sua ressurreição”, explica Thiago Barbosa Vicente, um dos organizadores.

Além do nascimento de Jesus em uma manjedoura em Belém, os visitantes também podem assistir a outras cenas da trajetória de Cristo, como a visita dos Reis Magos, a última ceia, o sermão da montanha e a ressurreição. As apresentações duram 30 minutos e acontecem às terças e quintas-feiras, bem como aos sábados e domingos, das 18h30min às 21h. No entanto, não haverá apresentação neste sábado e domingo. O monastério fica na Rua Rotterdan, 540.

Thiago destaca que, no fim de semana, haverá missas especiais. No sábado, às 18h; e no domingo, às 17h. Ele explica que os Arautos do Evangelho são uma ordem católica – assim como os salesianos, os franciscanos ou os beneditinos.





Padre Marcélo Tenório celebra missa em latim (Foto: Divulgação)

COSTUME

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Rua Giocondo Orsi, 2000 –, a falta de um personagem importante é facilmente percebida no presépio montado no salão. Segundo frei Oscar Lagni, pároco da igreja, Jesus será colocado na manjedoura apenas na véspera do Natal. Às 20h, acontece a Missa Solene da Vigília, na qual o bebê completa o cenário.

“Iniciamos a montagem nos primeiros dias de dezembro e vamos montando aos poucos, eu e todos os membros da igreja que se voluntariam para esse trabalho. O espaço na manjedoura, no entanto, fica vago para ser ocupado por Jesus no dia correto”, explica o frei. No domingo de Natal, a programação segue com duas missas solenes: a primeira, às 7h; e a segunda, às 8h30min.

Paróquia só colocará Jesus na manjedoura na noite de sábado (Foto: Gerson Oliveira)

RESGATE

Embora em Campo Grande a Missa do Galo seja realizada em algumas igrejas católicas, a Paróquia São Sebastião – Rua Minas Gerais, 549 – tem algumas peculiaridades. Além de se tratar da única missa a acontecer à meia-noite, também é uma das únicas no Centro-Oeste a serem rezadas em latim, segundo o rito antigo.

“Essa é a missa que marca, de fato, o nascimento de Jesus. Reza a tradição de que ele teria nascido à meia-noite, que é tradicionalmente o horário em que o galo canta”, explica o padre. A opção pela celebração segundo os ritos antigos também é uma maneira de resgatar de hábitos católicos pouco praticados.

Segundo o padre Marcélo Tenório, a missa celebrada na Paróquia São Sebastião segue as diretrizes do Concílio de Trento, de 1546. “Todos os domingos, a missa é realizada dessa maneira”, pontua.