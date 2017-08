CANTORA 'Posso ser inteligente e ter vontade de ser sensual', diz Anitta

Para a cantora Anitta, 24, o fato de trabalhar com a sensualidade do corpo faz as pessoas acharem que ela não tem inteligência. "Eu posso ser inteligente e ter a vontade de ser sensual", diz.

A artista é convidada de estreia da segunda temporada do "Superbonita", do GNT. Apresentado pela cantora Karol Conka, 30, o programa, cujo título é "É o poder", vai ao ar nesta segunda (7), às 21h.

"Eu me sinto muito poderosa, sim. Conquistei muita coisa e em muito pouco tempo, quer dizer, de forma muito rápida", completou.



Nesta quinta, no maior estilo "gente como a gente", Anitta falou sobre a preguiça de tirar a maquiagem antes de dormir.



"Não importa o quão cedo eu tenha que acordar, eu fico três horas criando coragem para tirar a 'massa corrida' cara", disse a artista na rede social Instagram quando o relógio quase batia três horas da madrugada desta quinta (3).



Recentemente, a funkeira assumiu namoro com o empresário Thiago Magalhães, 25. Eles se conheceram nos bastidores do programa "Música Boa Ao Vivo", apresentado pela cantora no Multishow.



SUCESSO



No fim de julho, Anitta, que recentemente lançou o clipe da música "Sua Cara" com a drag queen Pabllo Vittar, assinou contrato com a agência digital Shots Studios, empresa que ficará responsável pelo gerenciamento da carreira internacional da cantora.



"Estou muito animada em fazer parte da Shots. John, Sam e a equipe inteira me receberam na família. Não vejo a hora de todos verem no que estamos trabalhando", disse Anitta à publicação à revista especializada Billboard.