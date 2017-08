XUXA 'Por mais que eu não concorde, tenho que me calar', diz Xuxa sobre 'Dancing Brasil'

Xuxa aprendeu muita coisa desde que começou a apresentar o "Dancing Brasil", reality musical da Record. A loira diz que, da primeira edição do programa até hoje, conseguiu lidar melhor com o ponto eletrônico e com a dinâmica do ao vivo, mas revela uma dificuldade que persiste. "É péssimo quando o diretor me diz a dupla que vai sair. É dolorido ser porta voz disso".

Fernando Pires e Bella Fernandes foram os primeiros eliminados da segunda temporada do "Dancing Brasil", na noite desta segunda (31), com 18,97% dos votos. Eles enfrentaram a Zona de Risco com as duplas Milene Domingues e Rafael e Jesus Luz e Margreet.



A apresentadora também diz que pretende se controlar mais na hora da avaliação dos jurados. Ela explica que o formato do programa exige um anfitrião que se concentre apenas na apresentação do reality, sem emitir muita opinião.



"Fica difícil para mim, mas eles permitiram que eu colocasse o meu DNA. Tenho que saber que os jurados tem a opinião deles e por mais que eu não concorde tenho que me calar um pouco. Posso até dar minha opinião, mas não discutir com eles. Antes eu batia boca. Essa coisa de se encaixar no formato é muito importante".



Xuxa diz que está gostando de apresentar um programa com formato definido porque fica mais relaxada, sem preocupação com próximas pautas e com a busca de assuntos novos a serem abordados. "A novidade do programa é essa: as pessoas que estão ali, os desafios, a superação delas. Não tem uma cobrança tão grande para mim em relação ao que tenho para oferecer", diz.



O que não significa que a apresentadora e a equipe responsável pelo programa não procurem surpreender o público. "Vai ter um dia com temática de circo. A gente vai poder usar o cenário todo do programa no estilo Cirque du Soleil e com figurinos bem coloridos".



A artista também se orgulha da liberdade que o "Dancing" oferece aos jurados. Ela afirma que no programa da Record eles podem falar o que querem. "Pelo que eu entendo de outros programas, os jurados têm que seguir uma linha de discurso".



ETERNA RAINHA DOS BAIXINHOS



Apesar de estar com a agenda lotada por conta do reality, Xuxa diz que recebeu propostas para fazer outros trabalhos na TV, dedicados a crianças.



"O 'Dancing' me toma a semana inteira para a preparação do ao vivo, mas eu gostaria de estudar essas outras propostas porque teria a possibilidade estar mais perto do meu público infantil. Quem sabe, né? Mas tudo tem que ser encaixado. Penso em TV aberta e fechada. Ia ser bom ter o Dancinha, com crianças, né?".