HOMENAGEM Poeta Manoel de Barros será destaque

da Escola Império Serrano no Rio Império Serrano entrará com samba-enredo "Meu Quintal é Maior que o Mundo"

Manoel de Barros recebe mais uma homenagem em referência ao seu centenário hoje, no primeiro dia de desfile das escolas de samba cariocas. A Império Serrano se inspirou na vida e obra do poeta para dar compor seu carnaval e o samba-enredo “Meu Quintal é Maior que o Mundo”.

Um grupo de cerca de 60 amigos e familiares do poeta vão abrir o desfile. Eles vestirão camisetas com imagem e frase do poeta e serão seguidos por alas que falam da relação de Manoel com o Pantanal e com as coisas simples da vida.

Martha Barros, sua filha única, esteve em contato constante com os carnavalescos desde que o tema foi escolhido. Quando soube da homenagem, a aprovou de imediato. “O Carnaval é uma festa popular e saber que a poesia dele vai chegar até o povo é maravilhoso. Como disse Gilberto Gil, em uma de suas músicas, ‘o artista tem que ir onde o povo está’, e é isso que é importante”.

Martha afirma ainda que ela e todos os representantes de Manoel – que completaria 100 anos em dezembro do ano passado – estão ansiosos pelo resultado do trabalho da escola. “Estamos felizes com o que vimos na repercussão pela televisão, rádios, jornais e já temos certeza de que tudo ficará muito bonito”.

A Império Serrano está no grupo A do Carnaval carioca e deve desfilar a partir da 1h (horário de Brasília). O carnavalesco que comandou a produção do desfile é Marcos Ferreira.

IRMÃO

Aos 88 anos, o irmão de Manoel, Abílio Barros, não pôde ir até o Rio de Janeiro para assistir ao desfile. Ele mora atualmente em Campo Grande (MS).

Apesar da ausência, se diz feliz pela homenagem e afirma que ela seria aprovada pelo poeta. “Ele gostava muito de Carnaval. Ia aos clubes e festejos de rua de Corumbá quando era jovem e ficaria muito feliz em saber que receberia uma homenagem assim”, comenta.