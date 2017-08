Ex-Beatle Paul McCartney será baterista em novo álbum do Foo Fighters

A banda Foo Fighters revelou que o ex-beatle Paul McCartney será um convidado especial de seu novo álbum, tocando bateria em uma das canções.

O anúncio veio acompanhado por elogios de Dave Grohl sobre McCartney. "Ele é um amigo. Nós o conhecemos há muito tempo. Ele é ótimo. Ele é a pessoa mais incrível do mundo", disse em entrevista para o "ET Canada".



Baterista oficial da banda, Taylor Hawkins lembra que McCartney não conhecia a música quando foi gravar sua participação. "Ele nem tinha ouvido a música. Dave pegou um violão e mostrou a ele muito rápido. Ele se sentou na bateria e fez dois takes".



Grohl também adiantou que o álbum terá ainda outro convidado, mas não revelou o nome. "Essa pessoa é a maior estrela do pop no mundo. Ele ou ela vai cantar em uma das músicas mais pesadas do álbum".



O vocalista contou que a banda estava finalizando o álbum quando o convidado misterioso disse que gostaria de participar. "Nós encontramos uma parte que essa pessoa pudesse cantar e decidimos que seria o nosso segredinho. Queremos ver se alguém irá descobrir".



O novo disco do Foo Fighters, "Concrete and Gold", terá 11 faixas inéditas e está sendo produzido por Greg Kurstin, responsável por "Hello", com Adele.



Kurstin também está produzindo o próximo álbum de McCartney, anunciado em março deste ano.

"Concrete and Gold" será lançado no dia 15 de setembro. Em junho, o Foo Fighters divulgou a primeira música do álbum, "Run". Assista ao clipe do single.