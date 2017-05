Twitter Nicki Minaj transfere dinheiro para fãs que pediram ajuda pelo Twitter Rapper ajudou dezenas de internautas, que solicitaram ajuda para pagarem a faculdade

Se alguns internautas ficam felizes apenas com algum retweet de seus ídolos ou, então, uma resposta nas redes sociais, imagina quando esse artista ainda faz uma transferência para sua conta bancária? Dezenas de fãs de Nicki Minaj tiveram esse prazer.

Na noite de sábado, 6, um fã enviou um meme para a cantora pedindo ajuda para o pagamento de suas mensalidades na faculdade. Nicki não só respondeu o post como ofereceu ajuda. Obviamente, em seguida vieram vários outros pedidos, com direito a foto com as taxas do curso e boletim.

Enquanto alguns pediam apenas o financiamento para o material didático, outros solicitavam ajuda para o pagamento de quase todo o curso.

Depois de realizar diversas doações, Nicky afirmou que a ação foi bastante divertida e, para a alegrias dos fãs, prometeu fazer uma nova série de financiamento em um ou dois meses.