Boneco de cera Museu chinês exibe boneco de cera de Donald Trump

Um museu de cera em Shenyang, na província chinesa de Liaoning, exibiu sua réplica do presidente dos EUA, dias antes de o verdadeiro Donald Trump visitar o país.

Embora tenha os cabelos loiros do presidente, o boneco não se parece muito com Trump, a começar pelo penteado. O rosto lembra um pouco o homenageado, mas o corpo parece bem menor e mais magro do que o original.

Trump não aparece em um cenário ligado à política, e sim em frente a um painel relacionado ao Oscar, com réplicas de várias estatuetas do prêmio da indústria do cinema – ao qual nunca foi sequer indicado. Ao seu lado estão bonecos de atores, inclusive um de Leonardo DiCaprio.

O Hagen Wax Museum fica em um shopping center na cidade de Shenyang.