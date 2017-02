CORREIO B Mostra de arte contemporânea reúne trabalhos de quatro artistas no Marco

Quatro olhares, quatro maneiras diferentes de sentir e de produzir arte. É isso o que se propõe com “4 Mostras 4 Artistas”, exposição que abre a programação do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul em 2017. Katia Canton, Marcos Amaro e Alessandra Rehder e Ana Ruas, cada um leva para o museu criações e processos distintos. Cabe ao público aproximá-los ou afastá-los. A abertura acontece na terça-feira, às19h30min e permanece aberta à visitação até 26 de março.

A razão do encontro entre os artistas é, sobretudo, a galerista Andrea Rehder. Os quatro são representados por sua galeria, em São Paulo. “Pensei em um projeto que apresentaria esses trabalhos a novos públicos. A Ana fez essa ponte com a diretora do museu e tivemos a oportunidade de construir tudo isso juntas”, explica Andrea. A exposição começou a ser imaginada em setembro de 2016, na época a diretoria do Marco era ocupada por Maysa de Barros.

Segundo Andrea, a proposta não era de reunir artistas com obras que conversassem entre si, embora isso – de alguma maneira – tenha ocorrido. “Se você olhar para a proposta da Ana e da Katia, é possível traçar esses pontos em comum. Assim como o trabalho da Alessandra também explora o universo infantil”, aponta. Já o trabalho de Marcos se vale de peças e elementos aeronáuticos para a criação de esculturas.

ANA RUAS

“Desde julho do ano passado, tenho feito uma pesquisa de folhas, flores e temas da natureza”, explica a artista gaúcha radicada em Campo Grande. Segundo ela, esses objetos são inéditos em sua produção. Da pesquisa nasceu “Floresta Encantada”, na qual a artista apresenta telas em formato pequeno em conjunto a uma pintura em tinta acrílica de cinco metros quadrados – que cobrira uma das paredes da sala expositiva.

A pintura maior contou com a parceria de 50 crianças participantes das oficinas que Ana realiza em seu ateliê. As crianças ficaram responsáveis pela pintura da parte mais baixa, enquanto Ana realizou sua parte do alto de um andaime, sem interferências nas pinceladas dos colaboradores. A medida que o trabalho amadurecia, Ana pensou em outras ações e aproximou a obra de uma instalação. “Vou guardar algumas coisas em segredo”, ressalta.

KATIA CANTON

Professora, pesquisadora e artista contemporânea, Katia Canton tratou de investigar o lugar atribuído à mulher e à criança no universo das narrativas em “A Casa dos Contos de Fadas”. Sua leitura de clássicos como “Cinderela”, “A Bela Adormecida”, “Rapunzel”, “A Bela e a Fera” ganha dimensão pictórica em suportes diversos que incluem o desenho, a gravura, instalações sonoras e poesia.

Segundo a terapeuta ocupacional e professora da USP, Eliane Dias de Castro, “‘A Casa dos Contos de Fadas’ busca descobrir, nas formas apresentadas por Katia, como acessar as forças que nos ligam à vida, que nos curam, que acendem o desejo de viver, de prosseguir e de intensificar esse viver.”

ALESSANDRA REHDER

Por meio da fotografia, a artista constrói aquilo que Andrea chamou de uma escultura fotográfica. A artista paulistana, que atualmente mora em Londres, percorreu o mundo em busca de culturas remanescentes, pouco visitadas por turistas em sua maioria. Seu olhar se voltou principalmente para o registro da infância em situações que enfrentam dificuldades socioeconômicas e políticas. O resultado é “Subtração & Forma”.

Entretanto, não se trata do puro registro, que se confundiria com o fotojornalismo. Segundo Wagner Barja, atual diretor do Museu da República em Brasília, “o que diferencia o trabalho da jovem artista da documentação é o emprego de um vocabulário plástico construído em consonância com o título da exposição.”

MARCOS AMARO

“Desconstruções e Articulações” , de Marcos Amaro, é produto da relação do artista com elementos que circundam sua própria história. Peças de aviões são resinificadas em esculturas dos mais variados tamanhos. Como aponta o artista plástico Fábio Magalhães, “os fragmentos incorporados e reordenados pelo artista trazem consigo registros de seus significados anteriores”.

Um pedaço de tecido pode ser parte de uma camisa, mas o público não conhecerá quem a usou. Um pedaço de porta histórias e vivências acumuladas. “São, portanto, sinais de vida que ainda palpitam nos objetos descartados. O artista, ao incorporá-los, afere a eles um novo pulsar de vida e de renovada força poética”, pontua.