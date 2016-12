CORREIO B Montagem especial apresenta homenagem ao poeta Manoel de Barros

Hoje, será possível acompanhar duas produções artísticas nos palcos campo-grandenses. Às 19h, no auditório do Crea-MS – Rua Sebastião Taveira, 272 –, com entrada gratuita, os integrantes do projeto Ativa Idade, que possibilita a iniciação e desenvolvimento artístico de idosos, apresentarão o espetáculo “Para Encontrar o Azul Eu Uso Pássaros”, que reúne em cena 60 participantes. O projeto faz parte das ações da Fundação Manoel de Barros.

O trabalho tem como objetivo mostrar um pouco da trajetória pessoal de Manoel de Barros e elementos importantes de sua obra. A montagem tem a direção artística de Rosângela Caldas Luppi.

“Nós queremos apresentar à sociedade as inspirações que as poesias e os conselhos do poeta nos deram para desenvolver ações nas áreas da arte, cultura e do fomento à educação. A linguagem que ele usa em suas obras é diferente e criativa. Assim, desperta na fundação o uso da criatividade para promover suas atividades e encontrar o seu azul”, revela o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques.

DELICADEZA

Também tem prosseguimento, hoje, às 19h30min, a programação da III Mostra Flulano Di Tal de Teatro, que se iniciou na sexta-feira passada e prossegue até domingo. O espetáculo em cartaz é “Lápide Inconclusa em Quarta-Feira de Cinzas”. A produção utiliza como referência várias obras literárias e teatrais. Dois personagens duelam constantemente entre a lucidez e a insanidade, entre o sutil e o explícito, entre o amor e a solidão. Segundo os realizadores, a peça revela a delicadeza nas relações entre os seres humanos e a poética detrás deste sentimento que é criador e destrutivo na mesma proporção. A apresentação ocorre no Teatral Grupo de Risco – Rua José Antônio, 2.170.