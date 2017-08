Cinema 'Meu Malvado Favorito' é a franquia de animação mais lucrativa do mundo

A franquia "Meu Malvado Favorito" desbancou "Shrek" e se tornou o título de animação mais lucrativo nas bilheterias globais.

Os três filmes de Gru mais o spin-off dedicado aos minions somaram 3,55 bilhões de dólares em receita global, informou o site "Deadline".



O trono das animações era ocupado pela franquia "Shrek" que arrecadou 3,51 bilhões de dólares mundialmente com quatro filmes do ogro mais o spin-off "O Gato de Botas".



"Meu Malvado Favorito", o primeiro longa, lançado em 2010, teve arrecadação mundial de 543 milhões de dólares. "Minions", lançado em 2015, foi o mais bem sucedido da saga, arrecadando mais de 1,15 bilhão de dólares nas bilheterias.



"Meu Malvado Favorito 3" estreou em 29 de junho nos cinemas brasileiros e já rendeu 880 milhões de dólares em todo o mundo.



No filme, Gru e Lucy precisam repensar suas vidas depois de serem demitidos da Liga Anti-Vilões. Enquanto ela se ocupa com os desafios da maternidade, Gru é surpreendido com a existência de um irmão gêmeo e com a saída dos minions que querem voltar à bandidagem.