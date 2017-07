Atriz Mais de uma década após 'Friends', Jennifer Aniston estrela nova série

Mais de uma década passou desde que Jennifer Aniston finalizou seu papel em "Friends", em 2004. Após se dedicar aos cinemas nos últimos anos, a atriz vai estrelar uma nova série.

Ao lado de Reese Witherspoon, indicada ao Emmy pelo papel em "Big Little Lies", Aniston protagoniza uma nova comédia, ainda sem título, que irá explorar o universo dos programas matinais e a vida dos envolvidos.



O projeto foi concebido pelo ex-diretor de drama da HBO Michael Ellenberg. Jay Carson, que trabalhou em "House of Cards", deverá escrever o roteiro e atuar como produtor executivo da série.



De acordo com o site "The Hollywood Reporter", os produtores pretendem apresentar a série para a HBO e para serviços de streaming nas próximas semanas.



As atrizes atuaram juntas em "Friends", com Witherspoon interpretando a irmã da personagem de Aniston.



Por seu papel como Rachel Green, Aniston foi indicada ao Emmy cinco vezes e levou para casa uma estatueta.