Cantor Pop Justin Bieber cancela restante da turnê mundial para se 'dedicar a Cristo'

O cantor canadense e ícone pop, Justin Bieber, 23, decidiu cancelar sua turnê mundial "Purpose" para buscar conhecimento espiritual, segundo o site americano "TMZ".

A amizade do cantor com o fundador da igreja Hillsong Church, Carl Lentz, 32, certamente influenciou na decisão de Bieber. A aproximação com a igreja nos últimos anos fez com que Bieber mudasse seu comportamento deixando de lado os escândalos nas páginas policiais, como dirigir embriagado, para um estilo de vida mais centrado.



Lentz afirmou ao site que pediu a Bieber que não cancelasse a turnê, que ainda teria mais 15 shows programados nos Estados Unidos, no Canadá e em países asiáticos. O cantor disse apenas que estava cansado porque já estava há dois anos em turnê. Ele também disse que não estava traindo seus fãs e que os amava.



"Devido a circunstâncias inesperadas, Justin Bieber cancela o resto dos shows da 'Purpose World Tour'", explicou seu representante em um comunicado, sem dar mais detalhes. "Justin ama os seus fãs e odeia decepcioná-los", mas tomou a decisão depois de "pensar muito".



Lentz e Bieber são amigos há alguns meses e não escondem essa parceria das redes sociais. Em abril desse ano, o pastor compartilhou em seu Instagram uma foto com Bieber e o rapper Lil Wayne, momentos antes de um culto.



Na legenda, o líder espiritual fala sobre como é errado julgar as pessoas, principalmente famosos. "É mais fácil/preguiçoso classificar o que você não pode entender completamente do que buscar profundidade e motivos (em tradução livre)".



Além de Justin Bieber, a igreja Hillsong vem ganhando adeptos famosos, como Selena Gomez, Vanessa Hudgens e Nick Jonas. A igreja ficou famosa por atrair jovens com seu estilo de evangelização baseado em música e trabalho social.