Cinema Itens usados pelos protagonistas de 'Crepúsculo' vão a leilão on-line

O halloween já passou, mas os fãs da saga 'Crepúsculo' podem aproveitar a oportunidade para preparar a fantasia do ano que vem. Nesta segunda (6), 600 itens utilizados em cenas icônicas dos cinco filmes serão leiloados virtualmente, todos com lance inicial de $50 (cerca de R$ 165).

Quer usar a mesma capa que Edward Cullen (Robert Pattinson) usou quando pensou em se expor como vampiro para o mundo? Ou vestir o clássico tubinho azul utilizado por Bella Swan (Kristen Stewart) quando ela deixa de ser mortal e passa a ser vampira?



Dentre os objetos peculiares também estão o diploma de ensino médio de Bella, a blusa de baseball utilizada por Edward, o moletom com pauz da mocinha e o convite de casamento do casal. O 'tramit' do leilão acontecerá no site popstore.com até o dia 17 de novembro, data estipulada para os lances finais.



A saga de cinco filmes ('Crepúsculo', 'Lua Nova', 'Eclipse', 'Amanhecer -Parte I' e 'Amanhecer -Parte II') inspirada nos quatro livros de Stephen Mayer foi lançada em novembro de 2008 nos EUA, chegando no Brasil com um mês de atraso. O enredo conta a história de uma garota tímida da cidade de Forks, Washington (EUA) se apaixonando pelo misterioso Edward Cullen.



Ao longo da trama, Bella descobre de Edward é um vampiro e seu melhor amigo, Jacob (Taylor Lautner) é um lobo. Dividida no começo entre duas paixões, a protagonista escolhe a vida eterna ao lado da família Cullen.



Fora da ficção, Robert Pattinson e Kristen Stewart mantiveram um romance durante quatro anos, entre idas e vindas. Atualmente, Kristen se assumiu homossexual e mantém uma relação de amizade com Pattinson.