Inglaterra Irmã de Kate, Pippa Middleton se casa e príncipes George e Charlotte roubam a cena Casamento aconteceu neste sábado(20)

Pippa Middleton, irmã mais nova de Kate, a duquesa de Cambridge, casou-se neste sábado (20) numa pequena igreja inglesa cercada por membros da realeza e celebridades.

Príncipe George, de 3 anos de idade, terceiro na linha do trono após o avô Charles e o pai William, assumiu papel de protagonista no evento com sua irmã mais nova, Charlotte, de 2 anos -- eles foram pajem e dama de honra da noiva.

Pippa, de 33 anos, se casou com James Matthews, que trabalha no mercado financeiro. Ela usava um elegante vestido de renda branca com um decote nas costas e uma saia comprida. Ela chegou em um carro aberto, acompanhada de seu pai, sorrindo amplamente e acenando para as multidões reunidas perto da igreja de St. Mark, em Englefield, cerca de 80 quilômetros a oeste de Londres. Matthews vestia um terno.

O príncipe William caminhou até a igreja acompanhado pelo irmão mais novo, Harry. Entre os convidados estava o tenista Roger Federer.

O frenesi da imprensa inglesa levou a hashtag #PippasWedding aos trending topics das redes sociais, mas os convidados foram proibidos de compartilhar fotos de lá.