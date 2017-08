Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Igreja Católica comemora 76 anos

com programação e bolo gigante Santuário de Campo Grande é o que mais realiza novenas no mundo

2 AGO 2017 Por BRUNA AQUINO 10h:16

A igreja foi inaugurada no dia 3 de agosto de 1941, mas a paróquia teve início dois anos antes, em 1939 - Divulgação O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro comemora 76 anos desde sua inauguração, nesta quinta-feira (3). Será realizada programação especial durante a semana de comemoração e a partilha de um bolo gigante. A igreja fica localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. No domingo a tarde, haverá quatro missas, sendo às 16h a missa dos 76 anos; às 17h a partilha do bolo de aniversário do Santuário, que será servido para cerca de quatro mil pessoas após a missa; às 18h terá missa pela ação social (AFIM) e às 20h missa por todos os devotos. A igreja foi inaugurada no dia 3 de agosto de 1941, mas a paróquia teve início dois anos antes, em 1939, fundada pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas. Atualmente, o Santuário de Campo Grande é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h. Cerca de 25 mil pessoas passam pelo Santuário todas as quartas-feiras. Confira os horários da programação dos 76 anos da igreja Programação: Dia 02/08 (Quarta-feira): Novenas Dia do livro no Santuário Dia 03/08 (Quinta-feira): 06h - Cerco de Jericó 09h - Missa do Santíssimo 12h - Cerco de Jericó 15h - Missa do Santíssimo 18h - Terço dos homens 19h - Missa do Santíssimo Ação de Graças pelos 14 anos de Ordenação do padre Dirson Dia 04/08 (Sexta-feira) 06h - Cerco de Jericó 17h30 Hora Santa 19h - Missa do Sagrado Coração de Jesus Dia 05/08 (Sábado) 06h - Cerco de Jericó 19h - Missa (Bênção dos casais casados no santuário) Dia 06/08 (Domingo): Festa dos 76 anos 06h - Cerco de Jericó 07h - Missa (Bênção dos dizimistas do santuário) 10h - Missa (Bênção dos que foram batizados no santuário) 16h - Missa dos 76 anos 17h - Partilha do bolo 18h - Missa pela Ação Social (AFIM) do santuário 20h - Missa por todos os devotos

