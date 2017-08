COREIA DO SUL Herdeiro da Samsung é condenado a cinco anos de prisão na Coreia do Sul

Bilionário herdeiro da gigante de tecnologia Samsung, Lee Jae-yong foi condenado a cinco anos de prisão nesta sexta-feira (25) após um escândalo de corrupção na Coreia do Sul.

O ex-vice-presidente da companhia aguardava julgamento na prisão desde 16 de fevereiro, quando foi detido sob a acusação de doar US$ 55 milhões a Choi Soon-sil, amiga da ex-presidente Park Geun-hye, em troca da aprovação da fusão de duas divisões.



Park sofreu impeachment em março deste ano.



Os advogados de Lee dizem que o empresário é inocente e que irão entrar com recurso na Justiça.

O caso deverá ser decidido em definitivo apenas no próximo ano, na Suprema Corte do país.