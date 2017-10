Apresentadora Grávida, Patrícia Abravanel leva tombo ao vivo e tranquiliza fãs

Durante a apresentação do Teleton no SBT, na noite do último sábado (28), Patrícia Abravanel, 40, tropeçou e caiu de bruços ao vivo. Grávida de seis meses, ela conversava com os convidados Marcos Mion, Isabele Benito e Hugo Gloss, quando este último pisou na barra da calça da apresentadora, que a desequilibrou.

Os convidados rapidamente ajudaram Patrícia a se levantar. No mesmo momento ela esclareceu que estava bem, mas deixou o palco e foi para o camarim após o susto.



Eliana, que também estava no palco, não soube o que fazer ao ver a queda da colega e ficou imóvel. A postura da apresentadora que dividia o palco com Patrícia chocou os internautas, que não perderam a oportunidade para fazer memes.