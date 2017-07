Seriado 'Game of Thrones' pode ter a última temporada adiada, diz site

Casey Bloys, presidente da HBO, afirmou que todos os roteiros da temporada final de "Game of Thrones" estão finalizados, mas que a emissora ainda não decidiu se o último ano será exibido em 2018 ou 2019.

De acordo com o site "The Wrap", a HBO está planejando o calendário de gravações da oitava temporada, que deverá ter apenas seis episódios.



"É uma grande temporada", explicou Bloys. "A produção está tentando descobrir quanto tempo levará para ser gravada".



A temporada atual de "Game of Thrones" teve sua estreia adiada em alguns meses para que fosse gravada durante o inverno, indo ao ar em 16 de julho.



Essa não foi a única mudança do sétimo ano, que terá sete episódios em vez de dez. Além disso, o final de temporada será o mais longo de toda a série, com uma uma hora e vinte minutos.



O próximo episódio, intitulado "The Queen's Justice", vai ao ar no dia 30 de julho, às 22h, pela HBO.