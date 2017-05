ROGER AILES Fundador da Fox News, Roger Ailes

morre aos 77 anos

Roger Ailes, fundador da emissora americana Fox News, morreu nesta quinta-feira (18) aos 77 anos.

"Estou profundamente triste e com o coração partido por anunciar que meu marido, Roger Ailes, morreu esta manhã", disse em nota Elizabeth Ailes, mulher do empresário. "Roger era um marido carinhoso comigo e seu filho Zachary, e um amigo leal para muitos".

Ailes foi afastado do comando da Fox em julho do ano passado após ser acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária. Em seu lugar, assumiu a chefia da empresa Rupert Murdoch, que fundou o grupo com Ailes em 1996.

Ailes era um grande aliado do Partido Republicano, e durante o ano passado ajudou Donald Trump a se preparar para os debates televisivos durante a campanha pela Presidência dos Estados Unidos.