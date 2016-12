CORREIO B Fundação dos rotarianos de MS promove Natal Solidário em Campo Grande

Para que o bem aconteça, é preciso iniciativa. E a Fundação dos Rotarianos de Mato Grosso do Sul deixou claro que isso não lhes falta. Para encerrar o calendário de atividades, será realizado hoje, às 20h, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Avenida Mato Grosso, 4.700 – , o 4º Natal Solidário, que contará com um recital do Coro Cant’arte. O grupo apresentará árias de grandes óperas e canções natalinas.

Com ingressos a R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), o evento terá sua renda revertida para projetos sociais como os Violeiros Mirins e a Banda Rítmica da Escola Juliano Varela, assim como a campanha de conscientização contra a dengue e para a aquisição de obras para bibliotecas de escolas municipais. Os ingressos podem ser adquiridos na Casa da Amizade – Rua Eduardo Santos Pereira, 2.328.

“O Natal Solidário já faz parte do calendário cultural da Fundação de Rotarianos. Além de permitir a divulgação da música erudita, é um momento de celebração das ações sociais que tivemos a oportunidade de realizar durante o ano”, afirma o presidente da instituição, Hélio Mandetta.

Sobre as campanhas, ele conta que atualmente existem três causas principais: a manutenção de bibliotecas de escolas municipais da rede pública de ensino; a entrega de kits de brinquedos educativos e pedagógicos a associações e um projeto de conscientização de combate à dengue com alunos de escolas municipais até o nono ano.

O Natal Solidário costuma acontecer no final de novembro, durante a Semana Mundial de Ação de Granças – em concomitância com o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos. “Como estive enfermo, optamos por atrasar a programação em alguns dias. Desse modo, pudemos nos dedicar melhor ao evento”, comenta o médico de 85 anos.

ATRAÇÃO

Com um trabalho importante na divulgação do canto lírico em Campo Grande, o Coro Lírico Cant’arte apresenta árias de grandes óperas e canções natalinas no Natal Solidário. “O programa será dividido em duas partes. Na primeira, os solistas se apresentam.Em seguida, o coro cantará alguns cantos de Natal”, explica Edineide Dias, preparadora vocal do grupo.

Entre as árias que serão apresentadas estão “Nessun Dorma”, da ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini; “Habanera”, do clássico de Georges Bizet, “Carmen”; e “La Wally”, do compositor italiano Alfredo Catalani. O coro interpretará, por sua vez, canções como “Hallelujah” e “The Glory of The Lord”, entre outras. “Nessa segunda parte, o coro será acompanhado por um sexteto de sopro”, adianta.

EM CAMPO GRANDE

Em 15 de dezembro de 1939, chegava a Campo Grande a primeira célula do Rotary Club. Fundado por James Roth, o clube foi o primeiro a chegar à Região Centro-Oeste do Brasil. Atualmente, existem oito clubes na cidade, todos integrando o Distrito 4470. Este reúne 82 células localizadas entre o interior de São Paulo e a fronteira com o Paraguai. Depois do RC Campo Grande – 68o do Brasil – foi criado o RC Corumbá, o segundo mais antigo do Distrito.

Os clubes brasileiros são um desdobramento de um processo que se iniciou em 1912, com o primeiro Rotary Internacional, fundado em Winnipeg, no Canadá. Com foco em ações altruístas, o Rotary foi criado em Chicago pelo advogado Paul Percy Harris, em parceria com outros três amigos, e seguia o lema “Dar de si antes de pensar em si”.

Entre os valores fundamentais da associação estavam a amizade e o companheirismo, altos padrões éticos e a liderança profissional. O primeiro Rotary Club foi criado em um momento no qual Chicago enfrentava grandes taxas de criminalidade e violência. A proposta de Paul era a de reunir homens que, guiados por um rígido código de conduta, representariam a elite da comunidade.

Os clubes realizam ações humanitárias, sociais e culturais nas cidades em que existem por meio de Projetos de Subsídio Equivalente. Isso significa que o custo dos projetos é dividido entre pelo menos dois Rotary Clubs e o Rotary Internacional, organização que coordena todos os clubes mundo afora.