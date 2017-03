CULTURA Fundação de Cultura anuncia as 27 atrações para temporada do Som da Concha

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou nesta sexta-feira (03), no Diário Oficial do Estado, os 27 músicos e bandas selecionados para a temporada 2017 do projeto Som da Concha. Foram elencadas atrações musicais nas categorias Show de Abertura (17) e Show de Encerramento (10 selecionados).

Para o Show de Abertura foram selecionados (em ordem de notas mais altas) os seguintes projetos: Púrpura, Duo Estamos, Hellmotz, Mad Men Convoy, Drive Roots, Burning Universe, Os Alquimistas, Link OFF, Arizona Nunca Mais, Xupakabras, Tonho Sem Medo, Pedro Espindola, Surfista de Trem, Ton Alves, Substelar Planemo, Diovibe e MPBlues.

Já para a categoria Show de Encerramento foram aprovados (também a partir da nota mais alta) as propostas de Dino Rocha, Falange da Rima, Gilson Espindola, Giani Torres, Ju Souc, Whisky de Segunda, Guga Borba, Tonico da Viola, Muchileiros e Begèt de Lucena.

As datas propostas para apresentações são 16 e 30 de abril, 7 e 21 de maio; 11 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 6 e 20 de agosto; 3 e 17 de setembro; 8 e 22 de outubro; 12 e 26 de novembro e 10 de dezembro.

Para o Show de Abertura será pago um cachê de R$ 2 mil para uma apresentação de 40 minutos. Já para a categoria Show de Encerramento o valor é de R$ 7 mil, em um show com previsão de 60 minutos. Todos os valores são brutos.