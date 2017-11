Entretenimento Fernanda Torres lembra casamento

com Bial em programa de televisão

Filha de Fernanda Montenegro, ela seguiu brilhantemente os passos da mãe, mas agora, Fernanda Torres foi ao Conversa com Bial falar sobre seu lado escritora, os bastidores da produção do seu novo romance, 'Glória - e seu cortejo de horrores', e lembrou sobre seu casamento com Pedro Bial.

"Nós casamos, né? Só tenho boas memórias e devo ao Pedro o primeiro capítulo deste livro. Eu teria me transformado numa atriz séria, se não fosse Pedro Bial", afirma.

Fernanda e Bial foram casados durante dois anos.

17 anos, Fernanda Torres e um casamento

"Agora, me assistindo, me pergunto, como você me ligou depois? Eu jamais me ligaria", brinca.

"Quando o Pedro me ligou, eu quase subi a Igreja da Penha de joelho. Porque o que me esperava, no futuro, não era muito bom", ri.