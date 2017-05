TURISMO Expansão da Disney em Hong Kong terá áreas de 'Moana' e 'Frozen'

Foram revelados nesta semana os primeiros esboços de como serão as novas áreas da Disneylândia de Hong Kong.

O parque, inaugurado em 2005, receberá até 2023 atrações e espaços temáticos dos filmes "Frozen" e "Moana", e dos heróis da Marvel -a empresa do Mickey comprou a marca de super-heróis em 2009.



Com previsão de inauguração em 2020, o reino de "Frozen" contará com vila, fonte congelada e castelo da princesa Elsa e recriará o ambiente do longa, que se tornou a animação de maior bilheteria em todos os tempos. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo mundo.



"Moana", que estreou neste ano, será tema de um palco construído na área central do parque. Batizado de "Moana's Village Festival", a área terá água ao redor da construção e shows durante o dia e no final do expediente.



Segundo a "CNN", o investimento total é de cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 4,45 bilhões). A expectativa é que, até 2025, o parque chegue a 9,5 milhões de visitantes por ano.