Acre Estudante transmite ao vivo morte

em rede social Antes do vídeo, jovem publicou desabafos no Facebook

A estudante Bruna Andressa Borges, de 19 anos, se suicidou e transmitiu ao vivo pelo Instagram, ontem (26) na Vila Militar, no Bairro Bosque, em Rio Branco. Antes do ato, Bruna também postou mensagens no Facebook em que se dizia machucada. Ela cursava o 3º período de ciências sociais na Universidade Federal do Acre (UFAC).

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado às 16h16, mas foi direcionado para o endereço errado. “A princípio, os amigos ligaram para que nós pudéssemos contê-la, mas passaram o endereço errado, que era onde ela morava antes de ter se mudado para a vila. E nesse local, ninguém sabia informar onde ela estava morando agora. Infelizmente, não chegamos a tempo de conter devido a esse desencontro”, explica o major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão.



A reportagem conseguiu entrar em contato com uma tia da menina que mora em Belém. Ela disse que ficou sabendo da notícia através de amigos da família. Os pais da adolescente registraram o ocorrido na Delegacia de Flagrantes (Defla).