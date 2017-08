Atriz Estrela da Broadway Barbara Cook morre aos 89 anos

A atriz e cantora Barbara Cook, vencedora do Tony Awards por sua atuação no musical "The Music Man" (1957) morreu nesta terça (8) em Nova York. De acordo com seu filho, Adam LeGrant, Barbara morreu de insuficiência respiratória em sua casa, em Manhattan, cercada pela família e os amigos.

A cantora ganhou fama com sua voz de soprano ao estrelar o musical "Candide" em 1956. Além de receber o Tony em 1958, foi laureada em 2011 com o Kennedy Center Honor, prêmio que reconhece a contribuição de grandes artistas performáticos à cultura americana.



A atriz também foi nomeada outras duas vezes ao Tony Awards nas categorias melhor especial teatral" -destinado a grandes apresentações que não sejam peças ou musicais- em 2002 por seu show "Mostly Sondheim" e melhor atriz em 2010 pelo musical "Sondheim on Sondheim".



Em sua homenagem, as marquises dos teatros da Broadway em Nova York vão apagar suas luzes na próxima quarta (9) durante um minuto.



A trajetória de Barbara foi marcada pela luta contra a obesidade, a depressão e o alcoolismo -esse último foi o motivo pelo qual sua carreira descarrilhou na década de 1960. Barbara decidiu parar de beber na metade da década de 1970 e ressurgiu como artista de destaque no "Great American Songbook", lista que engloba as composições mais famosas dos Estados Unidos no século 20.