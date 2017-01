CORREIO B Escolas de Samba se preparam

para o Carnaval de Campo Grande

Um ano inteiro – é este o tempo de preparação necessário para chegar à avenida no dia e hora marcados, desfilar com a alegria do samba e exibir com orgulho o resultado do trabalho coletivo de uma comunidade. É por isso que, quando um carnaval termina, outro já começa para as escolas de samba.

O Carnaval de Campo Grande segue a tradição, e as escolas não deixam de se preparar com antecedência. Todas estão com os eixos temáticos definidos desde os primeiros meses de 2016. O centenário do poeta Manoel de Barros, o Grupo Acaba! e a cultura pantaneira, o continente africano, a Colônia Paraguaia, o São Jorge e os mistérios do universo foram os temas escolhidos pelas que compõem o grupo especial.

As escolas Unidos da Vila Carvalho e Deixa Falar já gravaram o samba-enredo. Com a proximidade do grande dia, começaram a ensaiá-lo diariamente. Este ano, o desfile na Capital ocorre nos dias 27 e 28 de fevereiro, na Avenida Alfredo Scaff, que fica no Bairro Santo Amaro, próximo à Praça do Papa. Seis escolas desfilarão no grupo principal no primeiro dia – foi consenso entre os jurados que a falta de iluminação no desfile do ano passado prejudicou todas as agremiações, portanto, não houve rebaixamento.

No segundo dia, se apresentarão na avenida as escolas Unidos do Aero Rancho e Unidos do São Francisco, que estão no grupo de acesso, e a escola mirim Os Herdeiros do Samba. O tema escolhido por elas foi, respectivamente, “Troféu para o Tema”, “Índios Pantaneiros: A História dos Guerreiros Sul-mato-grossenses” e “Sou Sertanejo, Sou Sambista, Venham me Ver nesta Pista”.

O Carnaval 2017 na Capital será “mais compacto em razão da crise financeira”, avisa o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Eduardo de Souza Neto. A prefeitura da Capital não fez repasse em dinheiro para as escolas, mas vai bancar a estrutura para o desfile. Também não haverá carnaval de rua na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Já o governo do Estado vai destinar R$ 250 mil.

CAMPEÃ 2016

A escola de samba Unidos da Vila Carvalho foi a campeã do Carnaval 2016 com o tema “Meio Século de Samba, Meu Coração é Verde e Rosa, Dê ao Zé o que é de Zé”, que homenageou José Carlos Carvalho, o presidente vitalício da agremiação.

Novamente celebrando figuras da própria comunidade, a Vila se prepara para apresentar um samba composto por um carnavalesco de São Paulo, o Luizinho SP, que fala sobre o padroeiro da escola e dos moradores do bairro. São Jorge, o homenageado, é o santo católico venerado em histórias que o relacionam a guerreiro que venceu difíceis combates.

Este ano, a escola sai com menos alegorias e com menos gente na avenida, conta o presidente da Comissão de Carnaval da Vila Carvalho, Wlauer Castro de Carvalho. “Justamente por causa da diminuição dos repasses, mas ainda assim vamos conseguir fazer um desfile bonito, usando a criatividade. A maior parte do dinheiro nós acabamos conseguindo por meio de promoções de eventos mesmo”.

GRUPO ACABA E MANOEL

A Deixa Falar e a Igrejinha decidiram homenagear personalidades da cultura de Mato Grosso do Sul ligadas ao Pantanal, em seus sambas-enredo.

Manoel de Barros, ícone da poesia do Estado, completaria 100 anos em dezembro do ano passado. Ele é o tema do samba de Beto Melodia, que será entoado pelos intérpretes da Igrejinha. A escola recebeu até um workshop gratuito da Fundação Manoel de Barros para conhecer a vida e a obra do poeta. Segundo a presidente da agremiação, Mariza Ocampos, a escolha se deve ao que ele representa para o Estado. “A riqueza da obra que deixou e o que ele representa nesse cenário que é o Pantanal. Foi daí que partimos”.

A Igrejinha vai apostar na reciclagem de fantasias e adereços para garantir a economia. “Iremos fazer isso, reduzir um pouco nosso carnaval, mas a aposta é na alegria do pessoal da nossa comunidade, na criatividade dos nossos profissionais e na direção da nossa Comissão de Carnaval”.

Deixa Falar, escola criada há sete anos em Campo Grande, batizou o desfile deste ano como “Tem Cheiro de Camalote, Tem Gosto de Tarumã”, letra da música “Ciranda Pantaneira”, cantada pelo Grupo Acaba!. Eles, que em 2016 completaram 50 anos, aceitaram desfilar na avenida sem pensar duas vezes.

“Sou carioca e sou encantado pelo Pantanal. Particularmente, gosto muito da música deles e acho maravilhoso a gente homenagear pessoas vivas. Todos da escola participaram de comemorações, de shows deles, conversamos bastante. Eles têm muita história e nós vamos contar”, comenta o carnavalesco Francis Fabian, fundador e presidente da agremiação.

Outra escola que escolheu falar de tema local é a Catedráticos do Samba. A Colônia Paraguaia em Campo Grande e a influência da cultura paraguaia serão as referências. O Consulado do Paraguai já até emitiu comunicado ao país informando da homenagem.

ÁFRICA E UNIVERSO

Foram mais longe buscar seus enredos as escolas Cinderela Tradição do José Abrão e Unidos do Bairro Cruzeiro. A primeira falará sobre “Os Mistérios da Água, do Universo e a Destruição da Terra”, e a segunda intitulou o enredo de “Mama África, o Brasil Tem seu Sangue”.