OFERTA TENTADORA Empresa busca interessados em fazer viagem gratuita pela Europa

Uma viagem gratuita de seis meses pela Europa, descobrindo lugares impressionantes e documentando a aventura: esta é a tentadora oferta da Busabout, uma empresa de turismo em busca de seu embaixador no Velho Continente.

A Busabout, dedicada ao turismo de aventura na Europa, na Ásia e no norte da África, está procurando duas pessoas: uma capaz de narrar a aventura e a outra responsável por produzir os vídeos da viagem.

A pessoa que será selecionada como embaixador ou embaixadora deve “ser um narrador envolvente e amante da história, se sentir atraído por fatos extravagantes, ter habilidade para escrever e ficar natural diante da câmera, ser hábil na gestão de meios de comunicação social e ter alma de aventureiro”.

Para participar do “processo seletivo” o interessado deve enviar um vídeo do YouTube de no máximo 2 minutos, falando sobre si e sobre seu lugar favorito. Além disso, deve mostrar habilidade com as redes sociais e explicar quais são as ferramentas de edição que utiliza.

A vaga de produtor dos vídeos será ocupada por alguém com “habilidades na edição de vídeo, mente criativa, capacidade de cumprir prazos apertados e capacidade de gerenciar projetos”.

Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter um passaporte que lhes permita viajar livremente pela Europa durante pelo menos 180 dias. Entre os destinos estão a República Tcheca, Suíça, Grécia e Alemanha, entre outros.

A Busabout cobrirá todos os gastos de viagem e hospedagem.

O prazo final para que os interessados enviem os vídeos é 5 de março às 23:59 GMT.