Drake bate recorde de Adele e leva 13 prêmios no Billboard Music Awards Rapper se apresentou no evento e levou para casa o troféu de Melhor Artista

Drake foi o grande vencedor do Billboard Music Awards 2017, que aconteceu na noite desse domingo, 21, em Las Vegas. O rapper bateu o recorde de Adele, que faturou 12 estatuetas em 2012. Diferente do que aconteceu com a cantora naquele ano, Drake estava presente no evento de 2017 e carregou seus troféus para casa. Entre as conquistas, estavam os troféus nas categorias Melhor Artista, Melhor Desempenho em Vendas, Melhor Artista de Rap, entre outros.

Nicki Minaj foi a responsável por abrir a premiação, que contou ainda com números de Julia Michaels, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Lorde, Sam Hunt, John Legend, Bruno Mars, entre outros artistas. Entre tantos jovens, Céline Dion subiu ao palco para cantar e celebrar os 20 anos de lançamento do filme “Titanic”. E Cher foi homenageada com o prêmio "ícone", além de cantar seus hits "Believe" e "If I Could Turn Back Time".

Camila Cabello, que lançou esta semana “Crying In The Club”, seu single de estreia solo, também se apresentou e cantou a nova faixa, além de "I Have Questions". Drake, o grande vencedor da noite, foi outro que fez sua apresentação musical no evento, que contou com 15 números musicais. Ludacris e Vanessa Hudgens foram os responsáveis por comandar a premiação.