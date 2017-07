Viralizou Declaração de amor de sogra para nora viraliza: 'Noras não são bruxas más' Publicação alcançou mais de 120 mil compartilhamentos

Quem nunca ouviu falar na rixa entre sogra e nora? Mas isso é bem diferente no relacionamento entre Karla Nunes e Bruna Jardim, moradoras de Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Com mais 120 mil compartilhamentos, 70 mil curtidas, sem contar os comentários, a publicação da professora Karla Nunes é um exemplo de que quando há amor, não sobra espaço para conflitos.

O "se declarar" para a nora na postagem, a professora Karla Nunes dispensou aquela ideia que sogra e nora precisam se odiar. Com muito amor por Bruna, o texto foi publicado em um grupo privado de uma rede social e bombou após ser compartilhado publicamente por um dos membros do grupo.

No texto, Karla diz que todas as sogras deveriam entender que as noras "não são bruxas más que afastam os filhos das mães" e que, se for possível essa amizade, os filhos ficam ainda mais próximos.

Karla explicou que, quando o filho estava fazendo um ano de namoro, ela resolveu fazer a postagem, depois de perceber que muitas sogras e noras reclamavam dos relacionamentos no grupo.

A professora e a universitária se conheceram há um ano, quando foi oficializado o namoro entre Bruna, de 18 anos, e Igor Nunes, de 20.Com o sucesso do post de Karla, foram surgindo muitos pedidos de conselhos por noras e sogras. O resultando disso foi a criação de uma página no Facebook destinada ao tema.

"Eu conheço o pai do Igor desde bem antes da gente pensar em ter qualquer coisa. E eu tinha uma vergonha absurda de conhecer a mãe dele e muito medo dela não gostar de mim, né? Até que nos aproximamos absurdamente e, dali para frente, foi só melhorando.



Hoje em dia temos muita intimidade, conversamos sobre várias coisas, pedimos conselhos uma para outra. Ela é realmente a minha segunda mãe", contou Bruna.

