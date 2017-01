ROTEIRO De blocos de carnaval a forró e rock,

veja o que fazer neste fim de semana Confira as principais atrações para não ficar em casa

FOLIA NA RUA

Agora não tem volta, a largada para o Carnaval 2017 foi dada. Neste fim de semana, quem quiser adiantar a festa pode escolher entre quatro blocos que sairão às ruas. Do mais tradicional ao recém-criado, as opções para quem quer cair na folia são as mais variadas.

Quem abre a festa é o bloco Calcinha Molhada. Dessa vez, os carnavalescos se concentram na Praça Aquidauana, no centro da Capital. A brincadeira começa cedo, amanhã, às 16h20min. A praça é pública e a entrada é gratuita. Este é o quarto grito de carnaval promovido pelo bloco e encerra a programação de pré-carnavais do Calcinha Molhada. Agora, só em fevereiro.

Um pouco mais tarde, às 18h, o Cordão Valu começa a sua festa na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Igrejinha – Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, sem número. A festa vai ter muito samba e participações especiais como Sampri e a bateria da Igrejinha. A entrada custa R$ 5 até as 19h e R$ 10 para os que chegarem depois.

No domingo, é a vez do retorno do Capivara Blasé. O encontro é no Quintal do Samba – Rua Santa Dorotéia, 358. A programação é extensa e contará com a participação de Gideão Dias, Chokito Sambista e outros. A previsão de início é às 16h. Quem chegar cedo paga R$ 5. Depois das 17h, a entrada custará R$ 15.

​

"RESIDENTE EVIL 6"

Com “Resident Evil 6”, chega ao fim a franquia que “adaptou” o sucesso dos videogames para o cinema. É preciso usar aspas, uma vez que os filmes tomaram um caminho diferente dos jogos e conquistaram liberdade narrativa para contar uma história original. Neste sexto volume da trama iniciada em 2002, a protagonista Alice (Milla Jovovich) recruta algumas pessoas para enfrentar a Umbrella Corporation – corporação criadora de um vírus que dizimou a população do planeta, transformando-os em zumbis canibais.

No filme, a ação é contínua e os combates bem criativos. Como em todos os filmes da saga, Milla Jovovich começa a história linda e vai aos poucos ganhando cicatrizes pelo corpo. Neste capítulo final, a inspiração dos videogames fica mais explícita com a narrativa frenética.

A direção segue na mão de Paul W. S. Anderson, que comandou todos os filmes anteriores e é marido de Milla. Ele se especializou na franquia e sabe conduzir as sequências de ação com maestria. Aos poucos, o roteiro revela mistérios e segredos que haviam sido levantados em capítulos anteriores. Ao final, tudo é resolvido com inteligência.

“Resident Evil” encerra-se com boas soluções. Entre elas, uma surpresa final revelada a Alice. Algumas pontas acabam continuando soltas, afinal, nunca se sabe quanto dinheiro o filme fará nas bilheterias – o que garantiria ou não um retorno nada surpreendente.

Cinema

Onde: Cinemark, UCI e Cinépolis Programação: Confira na

página B2

ROCK NA CIDADE

O Cover Up se apresenta hoje, às 20h, no Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5.140 – e promete um especial com canções dos anos 90. A entrada é gratuita. Amanhã, a banda toca no Barô Bar – Rua Coronel Manoel Cecilio, 972. Com repertório focado em clássicos do rock e do pop dos anos 90 e 2000, a banda garante animação para quem quer se divertir a noite toda.

Caso a pedida seja por blues, o Whisky de Segunda se apresenta no Arlekin Bar – Rua Trindade, 112 –, com um repertório que inclui canções autorais e clássicos do estilo, com destaque para os grandes mestres das décadas de 50 e 60. A entrada é gratuita e o show começa às 20h.

O rock britânico toma de assalto o 21 Music Bar – Rua São Vicente de Paula, 160 – com show da banda Feedback CGR. Eles fazem show em tributo ao Coldplay e ao U2, dois dos grandes nomes do estilo. A abertura fica com a banda Mailla, que apresenta clássicos do rock. A entrada é R$ 15 e os shows começam às 22h.​

FORRÓ DE VERÃO

Hoje é dia de dançar aos sons do Nordeste, na leitura do trio campo-grandense Forró Zen. Agora em trio, eles se apresentam no Genuíno Arte e Destilaria, às 20h. O grupo, criado em 2006, é formado atualmente por José Bruno (voz e percussão), Maicon Oliveiras (voz e zabumba) e Renan Nonato (backing vocal e sanfona).

No repertório, a banda celebra influências de artistas como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Trio Nordestino, Trio Virgulino, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e outros.

O grupo foi criado durante a adolescência dos músicos. O que começou como brincadeira acabou se tornando um trabalho, que já supera uma década de atividade. A entrada custa R$ 10 para mulheres e R$ 15 para os homens.

Forró Zen

Onde: Genuíno Bar e Destilaria – Rua Aporé, 97

Quando: Hoje, às 20h.

Site: fb.com/genuinobar

MAIS

Encantar, cantar e contar A companhia de artes Rob Drown promove hoje e amanhã, na Central de Comercialização de Economia Solidária, a Oficina Encantar, Cantar e Contar. Com dois encontros, sempre das 8h30min às 12h30min, a oficina será ministrada por Erico Bispo e Ana Vieira. O custo é de R$ 50.

Onde: Rua Marechal Rondon, 1.500

Informações: (67) 9 9311-0615

Carvalho e balduino A dupla sertaneja Carvalho & Balduino apresenta-se amanhã, às 23h, no palco do Vincian Music Hall, em Três Lagoas. Durante o show, os sertanejos vão cantar as músicas do primeiro CD, intitulado “Perdeu”.

Onde: Rua Baldomero Leituga, 3.700

Informações: (67) 9 9665-3700

Feira vegan Edição com delícias veganas inspiradas em junk food acontece amanhã, às 18h.

Onde: Praça dos Imigrantes

Informações: fb.com/ feiravegancg/