CORREIO B Cursos livres são opção para quem quer aprender período de férias

Janeiro chega com opções diversificadas de cursos de férias para quem está com tempo e disposição sobrando para aprender algo novo. Em Campo Grande, a programação inclui desde aulas de técnicas simples, como confecção de pipa, até das mais difíceis, como acrobacias de circo.

E mesmo para quem não está de folga, há cursos rápidos preparados para o período noturno, como um que ensina a revelar filme fotográfico. A maioria das oportunidades é voltada para as crianças, que também poderão aproveitar o tempo livre para desenvolverem atividades como o desenho de mangá e a fotografia stop motion, com massinha de modelar.

Há tanto opções pagas quanto gratuitas, e as vagas são limitadas para ambas. Confira detalhes sobre os cursos divulgados até o momento, a seguir:

PIPA E FOTO

Aprender a confeccionar a própria pipa e colocar o brinquedo artesanal em ação na sequência já foi uma das atividades mais desafiadoras e divertidas para crianças no passado – e ainda pode ser.

No segundo sábado de janeiro, dia 7, a partir das 8h, três professores estarão prontos para recebê-las na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras s/nº, esquina com a Avenida Mato Grosso, para ensiná-las a fazer pipas. Os alunos poderão ficar até as 13h e aproveitar a manhã participando de outras brincadeiras programadas.

Outra atividade que acontece no mesmo local e é tão nostálgica quanto, é o curso de revelação de filmes fotográficos, ministrado pelo fotógrafo Roberto Bonfim. Ele acontece nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, das 19h às 21h.

As duas opções são promovidas pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e são gratuitas. Os interessados em participar precisam fazer inscrição previamente pelos telefones (67) 3317-1711 ou (67) 99242-1195. As crianças deverão levar papel de seda, varetas de bambu, cola e tesoura no dia da oficina, e os alunos do curso de revelação precisam ter o negativo e levar papel fotográfico que será utilizado.

NO MUSEU

No Museu de Arte Contemporânea (Marco) também serão ministrados três cursos de férias entre os dias 23 e 27 de janeiro. Eles acontecem nos mesmos dias, e todos são exclusivos às crianças.

O primeiro é o curso de stop motion, que tem a proposta de introduzir conceitos básicos de animação por meio da fotografia digital e com uso de modelos reais feitos a partir de diversos materiais, como a massa de modelar, por exemplo. Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro, criando a impressão de movimento. Ele também propõe a produção individual de pequenas animações. As aulas serão ministradas pelo arte-educador Bruno Muniz Godoy.

O público-alvo são crianças de 8 a 14 anos. Os participantes deverão levar celular ou tablet com câmera, caixa de palito de dente, massa de modelar da marca Faber Castel, bloco de folhas sulfite, canetinhas coloridas, caixas de sapato, e.v.a colorido (no mínimo quatro cores) e computador com software básico para edição de vídeo.

O segundo curso é o de desenho mangá – desenho típico de quadrinhos japoneses – e criação de personagens. Serão apresentadas a técnicas específicas que auxiliarão em sua construção, tais como a face e seus componentes, proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil), membros e suas articulações, efeitos de luz e sombra, vestimenta e drapeado, movimento corporal, construção de cenário e finalização em caneta nanquim ou hidrográfica. Ele será ministrado pelo professor e artista visual Leonn Gondinn

Podem participar crianças com idade mínima de 5 anos. Para esta oficina os alunos devem levar papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

O outro curso oferecido é o de circo/expressão corporal, que abordará as modalidades de solo (acrobacias), tecido acrobático e lira acrobática, capazes de desenvolver a criatividade, a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência por meio das técnicas circenses e exercícios de expressão corporal (jogos dramáticos, jogos de percepção, técnicas de improvisação). A ministrante é a professora Renata Cáceres, arte educadora e atriz.

Crianças a partir de oito anos podem se inscrever. Durante as aulas, elas precisam usar roupas confortáveis para a realização dos exercícios corporais.

O custo para fazer qualquer um deles é de R$ 120 por aluno. As inscrições devem ser feitas direto no museu, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6.000, no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3326-7449.

GASTRONOMIA

Outra opção de curso de férias rápido, também pago, é o de gastronomia. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senac) em Campo Grande oferece aulas de iniciação à gastronomia para crianças, com duração de 8h. Elas poderão explorar o preparo de receitas salgadas como wrap, sanduíche no espeto, hamburguer, salada no pote e minipizza. O curso acontece nos dias 17 e 18 de janeiro, das 13h15min às 17h30min. O investimento é de R$ 80. Outras informações: (67) 3312-6260.