CORREIO B Confira as previsões para política, economia e vida pessoal para 2017

Iniciar e fazer serão duas das palavras mais pronunciadas e mentalizadas em 2017. Um novo ciclo começa após o fechamento deste ano, cheio de acontecimentos que invocam o poder de ação e movimento – como guerra, queda de figuras políticas e nascimento de projetos pessoais na área do trabalho.

Essas são as previsões de Fábio Sheridon, que faz leitura de mão e tarô, joga búzios e trabalha profissionalmente com a numerologia há 30 anos em Campo Grande. Afirma que os acontecimentos que previu e estudou este ano correrão rumo a “mudanças necessárias”, inclusive os negativos.

“Abrirá um novo ciclo no mundo, será um ano violento e de muita luta na vida particular das pessoas e entre os povos. Os atentados terroristas podem se intensificar e a Terceira Guerra Mundial pode começar”. A guerra é um dos acontecimentos que pode ganhar espaço por causa do aumento da carga de ação que o número 1 – que rege o ano de 2017, segundo a numerologia – traz. E, de acordo com Fábio, tudo o que começa no início de um ciclo tende a se repetir até que este finde.

POLÍTICA

Na política, o principal acontecimento previsto por ele é a queda do presidente Michel Temer, próximo à data em que se celebra oficialmente a independência do Brasil, 7 de setembro.

Em Campo Grande, comenta que a “limpeza” feita no cenário político deve ser finalizada, e mais representantes poderão ser destituídos do poder, em ritmo mais rápido e em resposta à sede de justiça - crescente entre a população, de acordo com sua avaliação. Para Mato Grosso do Sul, o cenário geral é diferente: ele consegue prever trabalho, obras e boa produção industrial.

JUSTIÇA

O termo justiça volta a aparecer nas previsões, desta vez da astróloga Janice Drummond, de Bonito. Segundo ela, é a regência do planeta Saturno – símbolo do esforço ao longo do tempo, do rigor, do esforço, da correção, da disciplina – que pode inspirar o início de reformulações na estrutura política do País, apesar de resistências. “Saturno promete mais responsabilidade e ‘pé no chão’ por parte do Congresso que, sabendo-se mais observado, estará mais preocupado com a opinião pública”.

Ainda sobre a questão, complementa. “Chegaremos a dezembro de 2017 ainda com muito a resolver, a corrupção ainda comprometendo a qualidade de vida de todos, pedindo urgência em sua erradicação. Entretanto a população compartilhará de esperança acrescida de senso de justiça e mais credibilidade. Crescerá na mentalidade popular a noção do respeito aos direitos e deveres”.

OTIMISMO

O ano começa com otimismo na economia, de acordo com as leituras astrais que Janice fez. Elas apontam que pode haver abertura de mercados, parcerias importantes e melhoria da imagem externa do País. “No entanto, neste mesmo período teremos muita resistência da política às mudanças do ‘molde brasileiro’, gerando decepções”.

A terapeuta holística Natália Nicolich, conhecida como Professora Natália, também prevê que o período seja mais favorável ao crescimento individual.

Pode haver mais força, persistência e equilíbrio, segundo as previsões dela, e as pessoas poderão “seguir mais direcionadas em busca da paz interior”.

Ela destaca também o aumento da consciência coletiva, o anseio de se preparar para uma “nova era” e a proteção de Oxalá – divindade de religiões afro-brasileiras –, que oferece ajuda nos momentos de dificuldade.

FOCO NO “EU”

No campo das experiências pessoas, Fábio Sheridon também fez previsões. Ele aposta que o ano será de muita produtividade para todos no trabalho e nas realizações que exigirem ações concretas. “Quem quiser poderá desenvolver projetos pessoais e paralelos, será um período favorável”.

Essa é uma tendência, mas quem não se esforçar corre risco de ficar paralisado até o fim do novo ciclo, já que ele se inicia em 2017 e se encerra no final de 2026, avisa o numerólogo.

No aspecto mais íntimo e intuitivo, ele aconselha a tomar cuidado com os impulsos e pensar antes de agir.

As pessoas estarão mais individualistas, mais centradas em si, conforme as previsões. Mas, ainda assim, as relações em grupo serão favorecidas e trarão bons resultados. “As pessoas poderão querer se isolar, mas vão acabar procurando pelas relações em grupo em igrejas e entre amigos, por exemplo”.

Por último, dá uma receita de simpatia para atrair sorte e bons fluidos em 2017. “Coloque uma fita azul no pulso esquerdo na virada do ano, dê três voltas e três nós e pratique o amor ao próximo, isso trará muita sorte”.