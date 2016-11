CORREIO B Concurso em Campo Grande premia poemas que unem fé e criatividade

Cinco poemas escritos por quem – independente da religião – se inspirou na própria relação com a espiritualidade e no amor como expressão da vida serão recitadas e premiadas na noite de hoje, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. O evento é realizado há seis anos pela igreja e, desde o ano passado, abre espaço para poetas de outros estados, com a intenção de estimular a criação cultural, a tolerância religiosa e a evangelização em todo o Brasil.

Os vencedores serão escolhidos entre 35 produções do gênero pré-selecionadas e serão avaliados pelos jurados e também escritores Raquel Naveira, Rubenio Marcelo e padre Afonso de Castro. Toda a comunidade de fiéis e público em geral pode assistir ao concurso e adquirir a coletânea de poemas impressa “O Amor que Salva”, publicada pela Associação Rodentorista Filhos de Maria e comercializada a partir de hoje.

O padre Dirson Gonçalves, reitor do Santuário, acredita que a “poesia é uma forma de oração”. Foi ele quem teve a ideia de criar o concurso, com o intuito de ampliar o alcance de mensagens espirituais e, sobretudo, cumprir uma missão que a Igreja como instituição tem, mas que quase não é lembrada pelas pessoas. “A função da Igreja é a de celebrar a espiritualidade e cumprir papéis sociais, como cuidar dos pobres, por exemplo. Mas é também sua tarefa cuidar da parte cultural. A própria religião também é uma expressão da cultura”.

Restringir o concurso e a leitura somente aos católicos seria limitar a própria manifestação da espiritualidade, segundo o padre, por isso a proposta sempre foi a de contemplar a religiosidade como um só elemento. “O papa Francisco pede, insiste, para que a Igreja esteja aberta a todas as religiões e credos, e o amor, tema das poesias deste ano, é universal. A religião é agregadora, não seletiva”.

Para incentivar a participação e a produção literária, os poetas selecionados receberão certificado, troféu e premiação em dinheiro de R$ 1 mil, R$ 700, R$ 600, R$ 400 e R$ 300.

INSPIRAÇÃO

Os livros religiosos por si sós trazem mensagens de fé que se assemelham a poesias, como os salmos da Bíblia, por exemplo. Muitas das poesias pré-selecionadas para o concurso nacional foram escritas a partir da inspiração desses escritos, mas são resultado principalmente da experiência e percepção únicas que cada um tem da espiritualidade.

A relação pessoal com Deus, construída diariamente, e a busca por seu caminho através do amor é o tema que permeia a poesia da empresária e escritora Florisia Ferreira, 72 anos, uma das candidatas do concurso do Santuário. Ela escreve desde a infância, sobre espiritualidade e tudo o mais que se passa à sua volta. Natural de Itararé (SP), começou a morar em Campo Grande em 1984 e frequentar a então Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até hoje, o faz todos os domingos, assiduamente.

“Quando escrevo, primeiro passo no papel o que dá vontade, de acordo com a inspiração. Vou deixando tudo em uma gaveta, depois releio e faço a parte intelectual, os ajustes na escrita”. Ela não escreve somente sobre questões religiosas, mas afirma que tudo acaba convergindo para elas, já a devoção a Deus e Nossa Senhora são tudo em sua vida.

A professora e escritora da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, Iolete Moreira, faz parte da comissão organizadora do concurso, e destaca que o concurso é uma “forma viável de materializar a poesia que tem seus próprios códigos, encontra vida no sonho e brota da força da alma de cada autor”.

Ela afirma ainda que a iniciativa de reunir essas manifestações religiosas individuais e valorizá-las é um projeto inédito, que está só no início. “Não tem como parar. Nunca ouvi falar de nenhum outro como esse, que é ideia do padre, que seja assim arrojado”.

O crescimento do número de participantes tem animado a comissão e a comunidade católica. Este ano, 50 poesias de escritores capixabas, paranaenses, paulistanos e sul-mato-grossenses foram inscritas ao total.

NOITE CULTURAL

Além da premiação, o concurso nacional de poesias também trará apresentações culturais com o cantor regional Nando Sanchic e a apresentação literária do grupo infantil Querubins, a partir das 19h30.

O evento acontece no Centro de Apoio aos Devotos, Avenida Afonso Pena, 377, Bairro Amambaí.