CORREIO B Compositores de Mato Grosso do Sul lançam trabalhos autorais

Nas próximas linhas, o leitor desta página poderá conhecer um pouco mais sobre três álbuns musicais recém-lançados, que pouco têm a ver um com o outro – o destaque para as canções autorais é um dos elementos que os une.

“Andarilho”, do músico Raimundo Galvão, é um destes. Com 22 canções, o disco reúne intérpretes convidados para executar as composições. Nomes como Ana Cabral, Begèt de Lucena, Áttila Gomes, Gilberto Faria, entre outros, participam do projeto.

“Não é um trabalho comercial, não pretendo vender muitas cópias. Mas isso me permite trabalhar com maior liberdade”, argumenta Galvão. Se a apresentação do trabalho é bastante amadora – e tudo é, realmente, feito em casa – o som não deixa a desejar. As canções passeiam por estilos como a MPB, o samba ou mesmo o jazz.

Galvão conta que começou a se interessar pela música aos nove anos e nunca mais parou. São 40 anos de carreira, segundo ele. No entanto, o público campo-grandense deve conhecê-lo por suas apresentações em bares da Capital, entre eles, o Bar da Madah, onde foi o “músico oficial”. A produção autoral ainda é relegada a um pequeno público.

“Eu faço poucas cópias e vou vendendo à medida que aparecem os interessados”, aponta. Segundo Galvão, a produção caseira permite que o disco tenha um baixo custo de produção. Se custasse mais, seria inviável financeiramente. “A única maneira de produzir profissionalmente seria contar com fundos públicos de investimento cultural. Pouca gente compra CDs, a maioria prefere pendrives ou outros meios”, explica.

Aos poucos, Galvão também vem divulgando seu material em plataformas digitais. É possível encontrar um pouco de sua obra em sites de streaming, como o SoundCloud, ou ainda no Youtube.

Em seu estúdio, Galvão também produz o trabalho de outros músicos e compositores de Campo Grande. Este é o caso de Sílvio Santana, que decidiu registrar algumas de suas composições para a posteridade na voz das cantoras Ana Cabral e Rosângela Leite. Patrícia Packer também participa do disco como segunda voz. Ao todo, são 14 canções – das quais duas são releituras de poemas de Fernando Pessoa. Os arranjos são de Raimundo Galvão.

“Fiz tudo com muita liberdade, para me expressar como queria. As canções têm temas diversos. Os ritmos também. Pude compor boleros, um xote, samba, entre outros”, afirma o autor, que não tem medo de rimar amor e dor – como faz no poema que abre o disco, apresentado em “Prelúdio ao CD”.

“Andarilho” está sendo comercializado a R$ 10 e o disco de Sílvio Santana, a R$ 20. Eles podem ser obtidos por meio de contato com os autores, pelos e-mails: galvaozim@gmail.com e ssantanadesouza@yahoo.com.br.