PULADA DE CERCA Casais brasileiros são os que mais 'traem na Netflix'

A Netflix divulgou um estudo com alguns dados inusitados sobre os hábitos de consumo dos assinantes. O foco da pesquisa está na chamada “infidelidade de streaming”, que ocorre quando você assiste a uma série ou filme sem o seu parceiro. Os dados obtidos revelam que 46% dos casais ao redor do mundo já traíram o seu companheiro de streaming. Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros e mexicanos são os que mais pulam a cerca, com uma taxa de infidelidade de 58%. Já a Holanda lidera entre os países mais fiéis, e 73% nunca traíram o seu parceiro.

Homens são os que mais traem

O estudo ainda revela outros comportamentos interessantes entre casais que dividem contas na plataforma. No Brasil, por exemplo, os homens são os que mais traem, com 53%, enquanto as mulheres ficam com 47%. A pesquisa também indica que as traições em geral são socialmente aceitas, e 46% dizem que “não é tão grave assim” — embora cause algum desconforto.

O mesmo não ocorre caso você viva em Hong Kong, onde 40% acreditam que essa traição é pior até do que ter um amante na vida real. Aqui no Brasil, do outro lado do mundo, esse número fica em 16%.

Embora o total de traições seja alto, o medo de ser pego no flagra ainda existe. A pesquisa indica que 60% trairiam mais vezes se soubessem que não seriam descobertos. Felizmente, há alguns métodos eficazes para evitar que o seu parceiro descubra o "chifre digital"; veja a seguir três forma de esconder que você andar assistindo episódios sozinho.

Método 1: Criar um “perfil amante”

O primeiro método consiste em criar um perfil na Netflix só para traição. A ideia é simples: crie um perfil para “dar um perdido” e assistir a todos os episódios que quiser. Ao final da traição, delete o perfil para acabar com todos os registros. Para isso, clique em “Gerenciar Perfis” ao abrir a página principal e depois clique em excluir. Uma dica é dar um nome genérico para o perfil, como “Novo Perfil”. Caso você esqueça de deletar após pular a cerca, basta dizer que criou o novo perfil na conta sem querer.

Método 2: Apagar registro de atividades

Outra boa alternativa é entrar no registro de atividades e apagar as evidências — usando a plataforma nativa. Para executar esse método, clique na seta ao lado do seu perfil e depois aperte o botão “Sua Conta”. Na página seguinte, procure pela opção “O que foi assistido”. Você encontrará um histórico completo do que foi visto por esse perfil. Agora basta clicar no “X” ao lado do nome da série ou filme. Esse método também pode ser interessante para descobrir se o parceiro está te traindo, fique esperto!

Método 3: Voltar para o último episódio assistido

Esse método é o mais simples, mas também é o mais arriscado. Para que funcione, você precisa gravar qual foi o último episódio que assistiu ao lado do seu companheiro e, ao final da traição, voltar para esse mesmo episódio. Isso funciona pois, ao voltar para a série pela função “Continuar Assistindo”, o player vai continuar a exibir direto de onde você parou. O risco desse método está no caso do seu parceiro checar o registro de atividades e ver os assistidos. Use apenas apenas em emergências.

