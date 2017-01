MÚSICA Bruninho e Davi, de Campo Grande, lançam turnê de seu mais recente DVD com show em São Paulo

Famosos por misturarem o sertanejo com outras vertentes musicais, como o rock e o pop, Bruninho e Davi apresentam, no palco do Villa Country, no dia 24, terça-feira, o show de lançamento da turnê do recente DVD “Bruninho & Davi – Ao Vivo no Ibirapuera”, gravado no parque paulistano, ainda no ano passado.

“A estreia é sempre muito importante para um artista e não poderia ser em outro lugar senão no Villa Country, tocando as novas músicas para este público maravilhoso. Tenho certeza de que será uma grande noite no dia do show”, comenta Bruninho.

O DVD será apresentado na íntegra. Entre as músicas que fazem parte da lista, a grande maioria regravações de sucessos, estão “Faixa 3”, que contou com a presença de Gusttavo Lima, as mais românticas “A Mesma Lua” e “Como é que Tá Aí em Casa?”, e “E Essa Boca Aí?”, canção inédita do disco que teve participação de Luan Santana na gravação – o clipe já tem mais de 40 milhões de visualizações no YouTube.

“O repertório será baseado no trabalho que estamos divulgando, mas é claro que também tocaremos os maiores sucessos da nossa carreira, como ‘Imagina com as Amigas’, ‘Preto e Branco’, ‘Ela Sabe Ser Sexy’ e ‘Fico com Você’. São aquelas que o público cobra e que não podem faltar”, afirma Davi.

O cenário do show terá o mesmo painel de LED com imagens dos músicos em clipes que foi utilizado na gravação no parque Ibirapuera. A estrutura, porém, passará por uma adaptação de tamanho.