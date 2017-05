MÚSICA Bandas brasileiras são detidas em Bangladesh e shows são cancelados

As bandas brasileiras de heavy metal Krisiun e Nervochaos foram detidas na noite desta segunda (8) por oito horas no Aeroporto Internacional Hazrat Shahjala, em Daca, Bangladesh.

O show que aconteceria nesta terça (9) foi cancelado pelo governo de Bangladesh. De acordo com a assessoria da banda Krisiun, a detenção aconteceu devido a religiosidade do país e outras bandas de rock e heavy metal já passaram por este tipo de situação.

Ainda sem seus passaportes, os músicos das duas bandas se encontram no consulado brasileiro do país, onde tentam resolver a situação.

A detenção aconteceu após apresentação no Hammersonic Festival, em Jacarta, na Indonésia. Ainda não se sabe se os músicos seguem para Mongólia, país que também é muçulmano, onde teriam um show no dia 12, ou seguem viagem para shows marcados na China, no dia 13, Japão, no dia 14 e Coreia do Sul, no dia 16, quando encerram a turnê pela Ásia.