JEANNE MOREAU Atriz francesa Jeanne Moreau morre

aos 89 anos

Uma das atrizes francesas mais famosas da história do cinema, Jeanne Moreau morreu aos 89 anos nesta segunda-feira (31).

Conhecida por trabalhar em filmes de grandes diretores, como Orson Welles, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Moreau alcançou seu maior sucesso internacional sendo dirigida por François Truffaut em "Jules et Jim" ("Uma Mulher para Dois", no Brasil).



Seu principal prêmio foi o de melhor atriz no Festival de Cannes, em 1960, por "Moderato cantabile" ("Duas almas em suplício", no Brasil), do diretor Peter Brook.

A atriz fez seu primeiro filme em 1949 e atuou até 2015.