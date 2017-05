Aos 49 anos Ator Marcos Tumura morre após passar

mal em São Paulo Fred Sposito, sócio do ator afirmou que Marcos passou mal após partida de vôlei com amigos.

Marcos Tumura, estrelas de diversos musicais, morreu em São Paulo, às 1h28 desta quinta-feira, 18, aos 49 anos. Fred Sposito, sócio e amigo do ator, confirmou a informação ao G1 e contou que o ator passou mal após partida de vôlei com amigos. Em seguida, ele foi levado para o Hospital 9 de Julho, na capital paulista, mas não resistiu.

Em seu currículo, Marcos tinha espetáculos como “Forever Young”, “A Bela e a Fera”, “O Fantasma da Ópera”, “Os Miseráveis”, “Miss Saigon”, “Cabaret”, “Crazy For You”, entre outros musicais. Marcos ainda atuava como coreógrafo, figurinista, produtor musical e diretor.

Fred não soube informar a causa da morte. O velório de Marcos acontece às 12h, no Cemitério do Araçá, em São Paulo.

A atriz Claudia Raia, que atuou ao lado de Tumura em alguns musicais, usou suas redes sociais para lamentar a morte do amigo. "Hoje o Brasil acordou mais cinza e triste, perdemos nosso amado, meu irmão , companheiro na vida e na arte Marcos Tumura, estamos sem ar, devastados e comunicamos a familia do Teatro Musical Brasileiro que o velório deste grande artista será no Cemitério do Araçá a partir de 12:00hs e a cerimônia de cremação no Crematório da Vila Alpina as 21:00".

Em um segundo post, Claudia seguiu com a homenagem. "Parceria de uma vida inteira! Que o seu caminho seja de muita luz, meu irmão".

Jarbas Homem de Mello, namorado de Claudia e grande amigo de Tumura, também usou sua página no Instagram para deixar sua mensagem. "Hoje perdemos nosso amado amigo Marcos Tumura", escreveu ele, que como Claudia, citou os locais para as últimas homensagens.

Marcelo Serrado também deixou sua mensagem na rede social. "Minha admiração a esse grande artista que se foi ! O cara dos musicais."