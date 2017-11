Na internet Após ser criticada por clipe, ex-BBB

diz que música foi feita para a Europa

A ex-BBB Gyselle Soares ganhou destaque na imprensa brasileira quando o clipe da música "Até o Chão", lançado na Europa em maio, viralizou por aqui, no início de outubro.

O sotaque gringo e a letra do single foram questionados por internautas. Muitos fizeram piada e disseram que a letra tinha frases desconexas, que mais pareciam uma tradução feita por programa de computador.



"A crítica é a única coisa que me faz crescer. Levei na boa. Acho que o público brasileiro tem razão, pois foi uma música feita para Europa e não para o Brasil", diz Soares, em entrevista a reportagem.

A atriz, que participou do "Big Brother Brasil", reality show da Globo em 2008 e que mora na França desde 2010, afirma que não imaginava que o clipe fosse repercutir entre os brasileiros.



Para ela, o retorno do público francês foi positivo e é o que importa. "Gostaram do som, da alegria, do jeito contagiante."



A ideia de apostar neste trabalho, segundo a ex-BBB, foi do produtor Horacio Nusbaum. "A música latina está na moda. Ele me chamou para fazer uma música de verão, um funk em português para o mercado europeu."



O sotaque gringo, diz ela, veio de forma natural, já que está fora do Brasil há sete anos.

"Às vezes misturo o português com o francês. Decidi brincar com isso e achei engraçado esse lado meio bagunçado da música", diz.



CARREIRA NA FRANÇA



Namorando um empresário há um ano, Gyselle festeja a boa fase pessoal e profissional.

Com a vida corrida, ela conta que recentemente ficou um mês no sul da França para gravar uma participação na série de TV "Camping Paradis" ?a mesma que a lançou como atriz em 2010.



"Na atração, sou uma camponesa que está no camping para ajudar o personagem principal Laurent Ournac a reconquistar sua namorada."



Gyselle também ensaia para o espetáculo "Très Jolie pour être Vrai" (bonita demais para ser verdade, em tradução livre), previsto para estrear em 2018.



"É uma comédia em que conto minha história na França, os casos curiosos, as diferenças entre os brasileiros e os franceses de forma bem humorada. Estou com frio na barriga, mas muito animada com esse novo trabalho. Adoro desafios."



Ao mesmo tempo que quer aproveitar as oportunidades profissionais que lhe apareceram na Europa, a ex-BBB diz que tem saudades do Brasil e que talvez volte ao país no ano que vem para atuar em alguma novela.



Para a vida pessoal, Soares diz que dá "nota 7". "Ainda não construí minha família. Quero ser mãe. Espero viver essa experiência."