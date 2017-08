TECNOLOGIA Aplicativo se inspira na Amazon e cria botão para pedido em um clique

Para se manter na liderança do mercado, o aplicativo de entrega de refeições iFood tem investido em inovação. A empresa trouxe de Israel cerca de 80 botões para usuários fazerem pedidos com apenas um clique.

A ideia segue o movimento de algumas empresas como a Amazon, que já comercializa esse produto em seu canal on-line. O funcionamento é relativamente simples: o usuário deixa gravado seu pedido favorito, sincroniza o botão com seu smartphone e o wi-fi e aperta o botão para efetuar a entrega.



O diretor de inovação de produtos do iFood, Alexandre Nigri, diz que a empresa baseou no comportamento de usuários do aplicativo -pelo menos 5.000 pedem o mesmo prato do mesmo restaurante com frequência- e defende o uso da tecnologia para resolver problema e otimizar o tempo dos clientes. "Não queremos usar a tecnologia por usar. Temos de resolver problemas", afirma.



Os botões estão em fase de teste e sendo enviados a alguns convidados apenas. A companhia lançou um site para os usuários que tiverem interesse se cadastrarem e, assim, ter mais noção da intenção e do comportamento do público.



Fundado em 2011, o iFood tenta se movimentar em um momento em que grandes empresas também investem no serviço de delivery. É o caso do UberEats, da Uber, que iniciou suas atividades em São Paulo no fim de 2016.



Atualmente, o iFood conta com 5,3 milhões de usuários ativos em 300 cidades do Brasil, que fazem cerca de 4 milhões de pedidos por mês em 22 mil restaurantes cadastrados.



"Estamos com uma estratégia mais ampla, além do on-line. Queremos estar em todas as ocasiões que fizer sentido para as pessoas", afirma Nigri. "Temos de estar onde as pessoas sentem fome, no momento em que elas sentem fome", completa.



CHATBOT



Na visão da empresa, outra forma para simplificar o pedido dos usuários é o chatbot, que permite pedir pizza pelo Messenger do Facebook. Os chatbots, que são basicamente robôs que conversam a partir de textos com clientes para tirar dúvidas e resolver problemas, vêm se disseminando pelo mercado.



Lançado em meados de julho, o iFood Guru Beta fornece uma lista de pizzarias para que o usuário escolha seu sabor e sua casa preferida. O artifício também está em teste, mas a empresa promete em breve disponibilizar outros tipos de estabelecimentos.