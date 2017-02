ESPECIAL Aos 63 anos, Correio do Estado mantém tradição, credibilidade e se renova Correio do Estado oferece informações sobre os assuntos mais variados para garantir a satisfação dos leitores

Diariamente, o Jornal Correio do Estado chega às bancas e à casa dos seus assinantes, garantindo que milhares de sul-mato-grossenses se informem sobre os fatos cotidianos. Os interesses dos leitores podem ser os mais variados. Há quem leia por necessidade profissional, assim como também existem aqueles que abrem as páginas do jornal por entretenimento.

Os funcionários públicos federais Maria Leonor e Isidro Theodoro são casados e o hábito de começar o dia com a leitura do jornal é antigo. Assinantes, eles recebem o Correio do Estado pelas manhã. “Eu gosto das informações que o jornal nos oferece. Costumo olhar com calma os classificados em busca de oportunidades de negócio e também adoro ler a coluna Diálogo, da Ester Figueiredo”, afirma Maria.

Quando não está com o jornal à mão, ela tem o costume de acessar o Portal do Correio do Estado. “As informações nos acompanham durante todo o dia. Elas nos ajudam a entender melhor o que acontece em Campo Grande e no Estado. Também contribui para as conversas do dia a dia”, explica.

Isidro também é um leitor das páginas impressas. “Tenho o costume de passar os olhos pelos classificados diariamente. É bastante comum encontrar coisas interessantes”, afirma. Outros cadernos do Correio do Estado lidos pelo funcionário público são os de Política, Informática e Rural. “A diagramação é muito boa, os textos são bem escritos e usam bem o português. Esses são diferenciais para mim”, pontua. “O jornal trata de questões que impactam nosso dia a dia, acho essencial estar bem informado”, pontua.

Assinante há quatro anos, o empresário Naílo Garcez , de 69 anos, optou pelo Correio do Estado por gostar de ler e se manter informado. Segundo ele, por trazer informações variadas, o jornal é uma boa maneira de saber o que acontece em áreas como esportes, política nacional e municipal. “Escolhi o veículo pela credibilidade que ele tem, é um jornal importante, com anos de história. Isso me atraiu”, afirma.

Aos 85 anos, Wadel Maldonado acredita que o Correio do Estado é o melhor jornal de Campo Grande. “Não posso ficar sem saber o que está acontecendo na minha cidade. Eu leio todo o primeiro caderno. Às vezes, a gente fica indignado, mas é parte essencial de ser um cidadão”, comenta.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Mansur Karmouche conta ser assinante do Correio do Estado há 20 anos. “É uma fonte de informação muito importante. Além de gostar, para mim é fundamental saber o que acontece no meio político, policial e no cotidiano da cidade”, explica.

Segundo ele, as informações oferecidas pelos pelos meios de comunicação ajudam a pautar as ações da OAB. “Nesse sentido, a credibilidade de um veículo é essencial. Isso faz toda a diferença”, argumenta. Entre os interesses de leitura, Mansur ressalta que costuma começar a leitura pela editoria de Política, em seguida lê as matérias publicadas em Cidades. “A página de Justiça também é, para nós operadores do direito, muito relevante”, pontua.

O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmou, em uma de suas máximas, que “a leitura matinal dos jornais é a oração do homem moderno”. Em seus 63 anos, o Jornal Correio do Estado continua a contribuir para que o rito permaneça.