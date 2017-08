Tecnologia Alemanha vai acabar com prazos de validade para reduzir desperdício

Cerca de ⅓ de todo alimento produzido no mundo é desperdiçado. Só na Alemanha estima-se que, por pessoa, 82 quilos de comida em perfeito estado são jogados fora todos os anos. Por isso o Ministério do Alimento e Agricultura está substituindo as antigas datas de validade impressas nas embalagens por uma embalagem moderna e inteligente, que muda de verde para vermelho quando o alimento fica ruim para consumo.

Poucas pessoas sabem, mas ter a data de validade passada não quer dizer, necessariamente, que o alimento não pode mais ser consumido. A data de validade representa apenas o período onde o gosto, cheiro, cor, consistência e valor nutricional permanece o mesmo que quando fabricado. Se algumas mudanças mínimas acontecerem nos valores nutricionais, não significa que o produto está estragado.



Esse mal entendimento da data de validade causa um grande desperdício, que o governo da Alemanha quer reduzir por meio da tecnologia.



A tecnologia tem muito a oferecer para essa missão. Lembra do aplicativo que vende alimentos (em bom estado!) que sobram dos restaurantes com até 80% de desconto? Tem um outro app que alerta voluntários quando há doação de comida próximo a eles para levar a moradores de rua. Falta de ferramenta não é mais desculpa!